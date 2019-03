Es war ein bewegender Moment. Selma Blairs (46) Auftritt auf dem Roten Teppich bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sorgte für Gesprächsstoff. Die 46-jährige "Eiskalte Engel"-Schauspielerin präsentierte sich trotz Gehstock stolz vor dem Blitzlicht-Gewitter der vielen Kameras – und bewies damit jede Menge Mut! Nach ihrem bewegenden Auftritt meldete sich jetzt auch Keeping up with the Kardashians-Star Kris Jenner (63) bei Selma – und schickte ihr teure Blumen!

Ende letzten Jahres gab Selma bekannt, dass sie unter der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose leidet. Nur kurze Zeit später kam die 46-Jährige mit vielen alten Bekannten in Kontakt, wie sie jetzt im Interview mit der Vanity Fair offenbarte. Nicht nur Amy Schumer (37), deren Vater auch an MS leidet, sondern auch Reality-TV-Star Kris Jenner meldeten sich bei Selma nach ihrem Outing mit Geschenken und Genesungswünschen zurück. Kris habe ihr sogar Blumen geschickt, die angeblich teurer "als ihre Hypothek" waren, wie Selma verriet.

Für Kris selbst war Selmas Outing im Oktober letzten Jahres bemerkenswert: "Sie hat etwas so Verwundbares mit der Öffentlichkeit geteilt […] Sie hat mir gezeigt, was Mut ist […] Ich habe meine Lebensweise ein bisschen wegen ihr verändert."

Getty Images Kris Jenner bei der The Art of Elysium-Gala in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige

Roy Rochlin/Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de