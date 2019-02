Seit August 2018 ist es traurige Gewissheit: Selma Blair (46) leidet unter Multipler Sklerose! Nur wenige Wochen nach der Diagnose um die unheilbare Krankheit wagte die Hollywood-Schauspielerin den Schritt in die Öffentlichkeit. Ihre Fans bewundern die "Eiskalte Engel"-Darstellerin seither für ihren Mut. Von ihrem chronisch-entzündlichen Leiden, das das zentrale Nervensystem befällt, lässt sich Selma nämlich keinesfalls unterkriegen: Jetzt sonnte sie sich zum allerersten Mal nach ihrem Krankheits-Outing im Blitzlichtgewitter der Fotografen – inklusive Gehstock!

Was wären die Oscars nur ohne die Traumfänger der Traumfabrik, wie beispielsweise Selma? Für die Vanity Fair Oscar Party am Sonntagabend in Beverly Hills warf sich die 46-Jährige ordentlich in Schale. In einer schwarzen Traumrobe mit einem Mustermix aus Rosa, Mintgrün und Eisblau verzückte sie die übrigen Gäste der renommierten Veranstaltung. Ein echter Blickfang: Der maßgefertigte Stock der Leinwand-Beauty, der ihr als Gehhilfe dient.

Auf Instagram postete Selma einen Schnappschuss von ihrem außergewöhnlichen Accessoire. "Das ist Liebe", schrieb sie dazu. "Ich wollte einen besonderen Gehstock für das Vanity Fair-Dinner. Stundenlange liebevolle Arbeit steckt darin. Ich bin in Tränen ausgebrochen", schwärmte sie weiter.

Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Selma Blair, Hollywood-Schauspielerin

Instagram / selmablair Selma Blairs maßgefertigter Gehstock für die Oscars 2019

