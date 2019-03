Dane Gagai ist hauptberuflich für harte Tackles bekannt – besonders als letzter Mann in den Verteidigungsreihen seiner Rugby-Mannschaft muss er seinen Gegnern mit Härte begegnen. Doch privat zeigt er sich von seiner zarten Seite. Seinen Sohn Dante präsentiert er als stolzer Papa nicht selten nach einer Partie auf dem Spielfeld. Und seine Familienplanung war mit dem Kleinen noch nicht abgeschlossen: Seine Verlobte Kelly Turner hat vor Kurzem ihr zweites Kind zur Welt gebracht!

Am Sonntag war es so weit – da kam der zweite Sohn des Pärchens zur Welt. Sein Name ist Cruz Francis und wie Kelly selbst bei Instagram schreibt. Er kam ein paar Tage früher zur Welt als erwartet. Nichtsdestotrotz scheint er sich pudelwohl zu fühlen! Besonders in den Armen seines großen Bruders, eingemummelt in eine kuschelige Decke, wirkt er, als könne ihn kein Wässerchen trüben. Auf dem Bild ist neben den beiden der frisch gebackene Zweifach-Papa zu sehen und wie Kelly zu dem Bild schreibt, wird der Kleine liebevoll umsorgt: "Wir sind schon so in dich verliebt."

Der australische Rugby-Profi spielt seit 2018 bei den South Sydney Rabbitohs, die auch "The Bunnies" genannt werden. In dem Debüt-Jahr des 28-Jährigen schlossen sie die Saison auf dem dritten Platz ab.

Instagram / danegagai Kelly Turner und Dane Gagai

Instagram / danegagai Dane Gagai und Kelly Turner

Instagram / danegagai Kelly Turner, Dane Gagai und ihr gemeinsamer Sohn

