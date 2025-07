Kurz nach Geburt: Madison LeCroy plant dritten Nachwuchs

Madison LeCroy, bekannt aus der amerikanischen Reality-TV-Show "Southern Charm", hat gerade erst ihre Tochter Teddi zur Welt gebracht und denkt bereits über ein drittes Kind nach. Die TV-Persönlichkeit gab während eines Amazon-Livestreams am 3. Juli bekannt, dass ihre Tochter am 29. Juni gesund per Kaiserschnitt geboren wurde – trotz einer vorzeitigen Geburt in der 34. Schwangerschaftswoche. Während der 48-stündigen Wehen war ihr Ehemann Brett Randle aus Kalifornien angereist, um an ihrer Seite zu sein. "Es war so entspannt und schön, dass ich mir direkt dachte: Das machen wir noch mal", verriet Madison im Gespräch mit Us Weekly.

Für Madison verlief diese Geburt angenehmer als die ihres ersten Kindes. Ihr Sohn Hudson, der heute 12 Jahre alt ist, erblickte unter wesentlich schwierigeren Umständen das Licht der Welt, was Madison später dazu bewog, sich bei Teddi für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Besonders rührend: Hudson war begeistert von seiner kleinen Schwester, zeigte sich aber zunächst übervorsichtig. "Er meinte, er sei noch nicht bereit, sie zu halten, weil sie so klein war", verriet die 34-Jährige.

Nach der Geburt ihrer Tochter äußerte sich Madison überglücklich gegenüber Page Six: "Wir sind superaufgeregt und leben im Moment in purer Glückseligkeit. Es fühlt sich nicht einmal real an." Auf einem Foto, das das Magazin veröffentlichte, hält Madison ihr Baby sichtlich glücklich auf dem Arm, während sie mit ihrem Sohn Hudson in die Kamera lächelt.

Getty Images Madison LeCroy, Mai 2023

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023

Getty Images Madison LeCroy, Medienpersönlichkeit