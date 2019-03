Die australische Musikwelt trauert um Kate Cook: Die Sängerin ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Vor zehn Jahren hatte sie an der Castingshow "Australian Idol" teilgenommen, dem Pendant zu American Idol. Mit ihrem Talent eroberte Kate damals nicht nur die Herzen der Fans, sondern schaffte es sogar unter die besten sechs Teilnehmer der Staffel. Nun wurde die Musikerin leblos in der Nähe ihres Hauses aufgefunden.

Wie das Portal Nine.com.au berichtet, wurden die Behörden bereits am Sonntagabend verständigt. Kate war kurz zuvor verschwunden – und ihre Freunde machten sich aufgrund ihrer psychischen Verfassung große Sorgen. Am Montagmorgen wurde die Sängerin schließlich im Busch nahe ihrem Haus in Queensland gefunden. Aktuell werde ihr Tod nicht als verdächtig eingestuft.

Kate hatte beim Casting vor zehn Jahren die Jury und das Publikum mit einem Song für ihre Mutter gerührt, die Selbstmord begangen hatte. Staffel-Kollege Casey Barnes, der heute als Country-Sänger erfolgreich ist, verabschiedete sich auf Twitter von Kate: "Wir haben gerade erst darüber gesprochen, eine 10-Jahres-Idol-Reunion zu organisieren... Du warst so eine wunderschöne Person, von innen wie von außen. Ich bin am Boden zerstört, hoffe aber, du bist jetzt bei deiner Mutter", schrieb er.

Getty Images Kate Cook in Sydney

Getty Images "Australian Idol"-Kandidaten Kate Cook und Toby Moulton

Getty Images Casey Barnes, bekannt aus "Australian Idol"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de