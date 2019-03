Mit einem emotionalen Song über ihre verstorbene Mutter hat Kate Cook 2009 die Herzen der Fans erobert. Sie erreichte das Halbfinale von "Australian Idol" und nahm mit ihren umjubelten Auftritten zugleich Abschied von ihrer Mama, die ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt hatte. Nun ist auch Kate, gerade einmal 36 Jahre alt, aus dem Leben geschieden. Die Umstände ihres Todes sind unklar, ein Fremdverschulden gilt jedoch als unwahrscheinlich. Jetzt sagen ihr die "Australian Idol"-Stars trauernd Adieu.

"Dieses wundervolle Mädchen hat mir durch einige der härtesten Zeiten geholfen, die ich erlebt habe. Es bringt mich um, dass ich nicht dasselbe für sie tun konnte", schreibt "Australian Idol"-Sänger Scott Newnham zu einem Foto von Kate in seiner Insta-Story. "Ruhe in Frieden, du wunderbarer Mensch. Ich liebe Dich, verdammt noch mal." Auf Anfrage des Boulevardblatts lässt Scott wissen, dass er auch nach der Show eine enge Beziehung zu Kate hatte. Vor rund sechs Jahren habe sie ihm auch sehr geholfen, seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen.

In den sozialen Medien nehmen zahlreiche weitere Show-Teilnehmer Abschied von Kate, darunter auch Casey Barnes, der ein gemeinsames Foto veröffentlicht und dazu schreibt: "Ich bin am Boden zerstört, seit ich erfahren habe, dass du heute von uns gegangen bist Cookie. Das ist die Kate Cook, an die ich mich erinnere und die ich liebe."

Getty Images Scott Newnham bei einem Auftritt, September 2009

Getty Images Kate Cook, bekannt aus "Australian Idol"

Instagram / casey_barnes_music Die Stars von "Australian Idol" 2009

