Am kommenden Freitag, passend zum Weltfrauentag, kommt der erste Film mit einer weiblichen Hauptrolle vom Comic-Giganten Marvel in die Kinos. "Captain Marvel" wird von der 29-jährigen Brie Larson (29) verkörpert, die für ihre Darstellung in "Raum" 2016 einen Oscar erhielt. Mit weiblichen Superhelden ist es Marvel-Boss Kevin Feige (45) aber noch nicht genug: Er will fortan noch exklusiver werden und sucht daher für die anstehende Verfilmung von "The Eternals" einen offen schwulen Hauptdarsteller.

Derzeit ist das Studio auf der Suche nach einem Schauspieler zwischen 30 und 49 Jahren, der "physisch wie ein Superheld" aussieht, wie das Online-Portal The Hashtag Show berichtet. Während das Studio offen ist für Darsteller jeglichen ethnischen Hintergrunds, wird nun explizit nach einem Hauptdarsteller gesucht, der schwul ist. Bereits im September sollen die Dreharbeiten in Großbritannien beginnen, bis dahin ist also noch etwas Zeit, den richtigen Kandidaten zu finden.

Für eine weitere Figur mit Namen Ikaris hat Regisseurin Chloe Zhao angeblich schon zwei bestimmte Schauspieler im Kopf: Ein Traumkandidat ist demnach Cameron Britton, bekannt aus der Netflix-Serie "The Umbrella Academy". Zum anderen soll sie den polnischen Filmstar Tomasz Kot für eine Nebenrolle ins Visier genommen haben. In seiner Heimat gewann Tomasz 2015 den Adler, den polnischen Filmpreis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller", für seine Darstellung eines berühmten Herzchirurgen im Film "Bogowie".

