Emotionale Worte von Kirsty-Leigh Porter (30)! Im vergangenen November hatte die Schauspielerin voller Freude verkündet, dass sie bereits im fünften Monat schwanger sei. Im Januar dann der Schock: Die “Hollyoaks”-Darstellerin offenbarte, dass sie ihre kleine Tochter tot zur Welt gebracht hat. Die trauernde Mutter nahm sich danach erst einmal Zeit für sich, meldete sich nur selten im Netz zu Wort. Am errechneten Geburtstermin widmete Kirsty-Leigh ihrem verstorbenen Baby jetzt herzzerreißende Zeilen.

Zu einem Instagram-Bild, auf dem die Worte “Dich zu vermissen, kommt in Wellen, heute Nacht werde ich ertrinken” zu lesen sind, schrieb die 30-Jährige einen langen und bewegenden Text: “In den letzten Wochen habe ich diesen Tag gefürchtet. Was für ein großer Kontrast zu den Monaten der Aufregungen, die ich fühlte, seit uns gesagt wurde, dass heute der Geburtstermin sein würde.” Nach dem ersten Scan habe sich ihr Leben verändert und alles habe sich seitdem um dieses Datum gedreht: “Das Datum, auf das ich nicht warten konnte, ist endlich da und es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Würdest du jetzt schon hier sein? Oder hättest du uns länger warten lassen?”

“So oder so kann ich dich nicht in meinen Armen halten”, trauert die Britin. Sie wünschte, sie hätte jedes einzelne Flattern, jede kleine Bewegung mehr wertgeschätzt, wenn sie gewusst hätte, wie viel sie nun bedeuten würden. “Schlaf gut, Baby-Girl”, beendete sie ihren Post.

Instagram / kirststarburst Kirsty-Leigh Porter im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kirsty-Leigh Porter, britischer Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kirststarburst Paul Barber und Kirsty-Leigh Porter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de