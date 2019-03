Sie sind gerade einfach nur megahappy! Vanessa Mai (26) und ihr Mann Andreas Ferber können bald ihren zweiten Hochzeitstag feiern. Im Juni 2017 gaben sich die Schlagerqueen und ihr Liebster ganz heimlich das Jawort. Und auch nach zwei gemeinsamen Ehejahren ist die Musikerin noch so verliebt wie am ersten Tag. In den sozialen Medien postete sie nun eine rührende Liebeserklärung an ihren Schatz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige jetzt ein Unterwasser-Foto, auf dem sie, nur in ein knappes schwarzes Bikini-Höschen gehüllt, die Hand ihres Mannes hält. Dazu schrieb die Sängerin liebevoll: "Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir!" Ihren süßen Post versah die Beauty mit einem roten Herz-Emoji.

Viele Fans zeigten sich sichtlich gerührt von dem Liebesgeständnis der "In all deinen Farben"-Interpretin. So schrieb ein User: "Ein schönes Foto. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ein absolutes Traumpaar." Wie findet ihr Vanessas Worte an ihren Ehemann – süß oder eher kitschig? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai unter Wasser

Patrick Hoffmann/WENN.com Vanessa Mai und Andreas Ferber bei der Goldenen Henne 2015

