Vanessa Mai übernimmt eine Gastrolle in "Sturm der Liebe"!

Manchmal werden Träume wahr! Die Sängerin Vanessa Mai (31) ist für ihren Schlager-Pop mit Ohrwurmpotenzial bekannt. Auch als Let's Dance-Kandidatin hatte sie im Jahr 2017 mit zahlreichen Bestnoten überzeugen können und sich bis auf den zweiten Platz getanzt. Nun möchte die Beauty noch die Schauspielwelt erobern und sich einen großen Traum erfüllen: Vanessa übernimmt eine Gastrolle in Sturm der Liebe!

Wie Presseportal berichtet, wird der Schlagerstar am 19. Juni 2023 in der Nachmittagsserie zu sehen sein. Den Drehtag erlebte Vanessa als spannend: "Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von 'Sturm der Liebe' verbringen zu dürfen. Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt." Im Serienkosmos wird Vanessa sich selbst spielen, die als Gast in das Hotel Fürstenhof einkehrt. Sie verrät: "Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen."

Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin mit einem romantischen Geständnis für Schlagzeilen gesorgt. Für ihren Ehemann Andreas Ferber, der zugleich auch als ihr Manager fungiert, hatte Vanessa folgende Worte gefunden: "Wir sind auf einer Ebene, dass wir nicht nur Mann und Frau sind oder Ehepartner, sondern wir sind auch Seelenverwandte."

Getty Images Vanessa Mai in Köln

Getty Images Vanessa Mai bei den Filmfestspielen von Cannes 2023

Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

