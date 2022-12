Bei Vanessa Mai wird an Weihnachten so richtig geschlemmt!

Vanessa Mai (30) verrät, was bei ihr an Weihnachten auf den Tisch kommt! Die Beauty gehört aktuell zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Ihre Fans feiern die Musikerin für ihre schöne Stimme und ihr gutes Aussehen. Es ist kein Geheimnis, dass sie jede Menge Sport treibt und auf eine gesunde Ernährung achtet. Doch an den Feiertagen zählt selbst Vanessa keine Kalorien und isst, worauf sie Lust hat!

Im Bild-Interview verriet sie jetzt: Sie feiert dieses Jahr Weihnachten mit ihrem Mann Andreas Ferber, seinem Papa Ulrich Ferber und dessen Frau Andrea Berg (56). "Morgens laden wir zum Brunch ein, abends essen wir gemeinsam Hähnchen mit Kartoffelsalat. Danach gibt es Rumtopf." Und wie sieht es mit Süßigkeiten aus? "Ich schlemme hemmungslos Lebkuchen und Plätzchen", schwärmte Vanessa.

Dass sie und ihr Ehemann in diesem Jahr zusammen Weihnachten feiern, ist nicht selbstverständlich, denn: Sie hatten eine Ehekrise! Anfang Dezember gab die 30-Jährige bei "Volle Kanne" offen zu: "Ich war wirklich ganz, ganz, ganz eklig. Ich war jung, hatte mich total verloren, alles stand kopf. Ich war einfach unangenehm, ich war nicht ich. [...] Ich hätte es verstanden, wenn er sich hätte scheiden lassen."

Getty Images Vanessa Mai und Andrea Berg bei "Ein Herz für Kinder"

Getty Images Vanessa Mai bei "Ein Herz für Kinder"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai mit ihrem Ehemann Andreas im November 2021

