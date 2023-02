Am Meer: Sängerin Vanessa Mai flasht Fans mit heißen Pics!

Vanessa Mai (30) tut es schon wieder! Die Sängerin ist dafür bekannt, ihren Fans viel von ihrem Leben zu zeigen. Auf Social Media gibt sie nicht nur musikalische Kostproben – sie präsentiert auch gerne und stolz ihren hart erarbeiteten Körper. Mal im Bikini oder in hautengen Outfits posiert sie gekonnt für die Kameras und begeistert ihre Follower – so auch jetzt: Vanessa flasht ihre Community mit diesen heißen Pics!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Ich sterb für dich"-Interpretin eine ganze Bilderreihe, die am Meer entstanden ist. Vanessa posierte in einem durchnässten weißen Shirt und einer legeren Bluejeans – und ließ dabei kaum Spielraum für Interpretation. "Jung, verrückt und frei", schrieb die einstige DSDS-Jurorin zu den Schnappschüssen. Ihr Blick scheint auch genau das aussagen zu wollen.

Vanessa schaut nämlich etwas verträumt und vor allem glücklich in die Ferne. "Es macht mich echt unnormal glücklich, dich so happy zu sehen", oder: "Das sind echt mal mega schöne Fotos. Sehr authentisch", schwärmten beispielsweise zwei User in den Kommentaren.

Instagram / andreas_ferber Andreas Ferber und Vanessa Mai im September 2021

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2022

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2022

