Mann und Manager: Vanessa Mai schwärmt von ihrem Andreas

Ob das gut geht? Vanessa Mai (30) ist aus der deutschen Musikwelt gar nicht mehr wegzudenken! Mit ihren Hits wie "Wolke 7" oder auch "Ich Sterb Für Dich" begeisterte sie nicht bloß ihre eingefleischten Fans. Die Sängerin hat aber auch großen Erfolg in der Liebe! 2017 heiratete sie Andreas Ferber, den Stiefsohn von Schlagerlegende Andrea Berg (57). Er ist jedoch nicht nur der Partner der Beauty, sondern auch ihr Manager. Vanessa verrät nun, wie gut sie mit diesen beiden Rollen zurechtkommen!

"Für uns gibt es viel mehr positive Sachen als negative, dass wir zusammen sind und arbeiten", erklärt die 30-Jährige im Interview mit RTL. Dieses Zusammenspiel habe sich mittlerweile bei den Eheleuten sehr gut eingependelt. "Wir sind auf einer Ebene, dass wir nicht nur Mann und Frau sind oder Ehepartner, sondern wir sind auch Seelenverwandte, wir sind auch Freunde, wir sind Geschwister", führt Vanessa weiter aus. Je nach Lebenslage passe sich die Beziehung zwischen ihr und ihrem Liebsten an. "Ich wünsche jedem so einen Menschen, wie ich in Andreas gefunden habe", schwärmt die "Unendlich"-Interpretin weiter.

So rosig sah es zwischen dem Paar jedoch nicht immer aus. Bei "Volle Kanne" sprach Vanessa über eine dunkle Zeit in ihrem Leben, die sich auch auf ihre Ehe ausgewirkt hatte. "Ich war wirklich ganz, ganz, ganz eklig. Ich war jung, hatte mich total verloren, alles stand kopf", schilderte Vanessa ehrlich. "Ich hätte es verstanden, wenn er sich hätte scheiden lassen", gab sie zu. Doch Andreas habe die schwere Zeit gemeinsam mit ihr durchgestanden.

Anzeige

Getty Images Vanessa Mai bei dem "Lieblingslieder" Music Festival 2022

Anzeige

Getty Images Vanessa Mai bei der "Giovanni Zarrella Show" 2023

Anzeige

Getty Images Vanessa Mai und Andreas Ferber beim Oktoberfest 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de