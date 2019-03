R. Kelly (52) muss sich in einem laufenden Prozess gegen Missbrauchs-Vorwürfe wehren. Er soll sich an minderjährigen Frauen vergangen und sie sogar in seinem Haus festgehalten haben. Über 20 Jahre lang haben sich immer mehr mutmaßliche Opfer des R&B-Sängers zu Wort gemeldet – und jetzt auch noch das: Ein pikantes Detail sorgt wieder für Aufsehen. Kellys ehemaliger Anwalt behauptet, dass dem 52-Jährigen Spritzen gegen seinen extremen Sex-Trieb verabreicht wurden!

"Ich verrate euch ein Geheimnis: Ich ließ ihn zum Arzt gehen, um Spritzen zu besorgen, die den Sex-Trieb töten", offenbart Ed Gensen der Chicago Sun-Times. Der 77-Jährige vertrat R. Kelly 2008 in einem Gerichtsverfahren, in dem es um den gefilmten Sex mit einer 14-Jährigen ging. Der Musiker wurde damals freigesprochen – laut seinem Anwalt wegen der Spritzen. "Er war verdammt schuldig!", meint der 77-Jährige heute.

Damals war er angeblich schuldig – und heute? Die Beweise wiegen schwer. Bisher scheinen nur zwei Frauen, mit denen der Musiker in einer Dreiecks-Beziehung lebt, R. Kelly in Schutz zu nehmen. Und selbst da werden Vorwürfe laut, er habe seine Freundinnen einer Gehirnwäsche unterzogen.

SplashNews.com Musiker R. Kelly, Februar 2019

Daniel Boczarski/Getty Images) R. Kelly während seiner "The Buffet"-Tour

Getty Images Azriel Clary und Jocelyn Savage während des Prozesses gegen R. Kelly, Februar 2019

