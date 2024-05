Kurze Auszeit: Taylor Swift und Travis genießen Italien-Date

Taylor Swift (34) begeistert derzeit ihre Fans in Europa! Heute Abend steht eines von drei Konzerten in Stockholm an. Bevor sich die Sängerin aber wieder in ihre glänzenden Kostüme schmeißt und die Bühne abreißt, genießt sie erst mal noch etwas Zweisamkeit mit ihrem Partner Travis Kelce (34). In Italien am Comer See lassen sie es sich bei einem Dinner gut gehen. Vor ihrer riesigen Villa, die sie für die Zeit dort gemietet haben, ließen sie einen Tisch aufbauen zum Dinieren. Total verliebt schauen sich die Blondine und der US-Amerikaner immer wieder an und halten Händchen – wie Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen.

Paparazzi erwischten sie auch bei einem kleinen Spaziergang. Liebevoll und beschützend legt der Sportler dabei seinen Arm um Taylor. Es ist nicht das erste Mal, dass sie bei so einem niedlichen Moment entdeckt wurden. Tatsächlich scheinen Travis und die "Bad Blood"-Interpretin öffentliche Liebesbekundungen zu lieben. Nach vielen Footballspielen des 34-Jährigen wurden sie knutschend gesehen, weil Taylor offensichtlich stolz auf ihren Partner war und ihm zu den Siegen gratulieren wollte.

Vor wenigen Tagen zeigte Travis auch, wie stolz er auf seine Freundin ist. Er besuchte eines ihrer Konzerte in Paris und tanzte zu fast jedem Song. Besonders bei "So High School" bewegte er seine Hüften – kein Wunder, denn der Track soll über ihn sein. Seit rund neun Monaten sind sie nun ein Paar. Trotzdem scheint der Tight End es der Musikerin ziemlich angetan zu haben, sodass er sich schon einige Lieder über sich verdient hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Sydney im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die privaten Momente von Taylor Swift und Travis Kelce in Italien? Luxuriös und traumhaft schön. Übertrieben und ein bisschen kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de