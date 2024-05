Diesem "Let’s Dance"-Paar drückt Tony Bauer fest die Daumen!

Ihnen drückt Tony Bauer (28) ganz besonders doll die Daumen. Im Promiflash-Interview verrät der Komiker, welchem Tanzpaar er das Weiterkommen bei Let's Dance am meisten gönnt. "Von den letzten vier darf jeder gewinnen, aber ich mag halt Ann-Kathrin und Valentin (37) so gern", plaudert er aus und ergänzt: "Ich weiß, tänzerisch ist sie jetzt nicht die Hochleistungsrakete, aber die sind für mich eingesprungen und sie hat so viele Nachrichten geschrieben, so viele Kussis gegeben. Deshalb hoffe ich, dass sie noch eine Runde weiterkommt und dann auf dem Treppchen ist."

Eigentlich war für Ann-Kathrin die Reise bei "Let's Dance" bereits vorbei. Nachdem Tony jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Show verlassen musste, durften sie und ihr Tanzpartner Valentin wieder zurückkehren – mit Erfolg. Obwohl die Weltenbummlerin nur wenige Stunden Zeit hatte, um die Choreografien einzustudieren, schaffte sie es in die nächste Runde. Für ihre tänzerischen Leistungen musste Ann-Kathrin allerdings schon einiges an Kritik einstecken. Von dieser wolle sich die Influencerin jedoch nicht mehr beeinflussen lassen. "Ich habe so eine 'Egal-Einstellung', die mir vorher die ganze Zeit gefehlt hat. Vorher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss Leuten gefallen", erklärte sie gegenüber RTL.

Bereits heute Abend wird sich entscheiden, wer ins große Finale einziehen darf. Neben Ann-Kathrin und Valentin werden auch Detlef D! Soost (53) mit Ekaterina Leonova (37), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sowie Jana Wosnitza (30) und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov (37) ums Weiterkommen tanzen. Die Zuschauer können sich auf eine spektakuläre Show freuen: Neben den Einzeltänzen wird es auch einen "Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0" geben.

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Willi Weber Die verbliebenen "Let's Dance"-Kandidaten 2024

Glaubt ihr, dass es Ann-Kathrin ins Finale schaffen wird? Ja, ich glaube schon. Puh, ich glaube, das könnte eng werden... Ergebnis anzeigen



