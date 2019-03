Ein Lichtblick für R. Kelly (52)! Der Musiker wird zurzeit in einem Gerichtsprozess angeklagt, in dem es unter anderem um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen geht. Über 20 Jahre lang haben sich immer mehr Opfer zu Wort gemeldet, die den Musiker schwer belasten. Doch wird der Musiker auch verteidigt: Zwei Frauen, mit denen der Angeklagte eine Dreiecks-Beziehung führt, nehmen ihn in Schutz!

In einem Interview mit dem Sender CBS sprachen die 21-jährige Azriel Clary und die zwei Jahre ältere Joycelyn Savage über ihr Verhältnis zu Robert Kelly: "Wir beide haben eine ganz individuelle Beziehung mit ihm und wir sind alle zusammen eine Familie." Dieses Glück wollen aber Azriels Eltern als Fake enttarnt haben: Sie behaupten, der R&B-Star habe ihre Tochter einer Gehirnwäsche unterzogen. Als Azriel damit konfrontiert wurde, verlor sie die Fassung: "Ich weine, weil ihr nicht die Wahrheit wisst!", erzählte sie unter Tränen und erklärte, dass ihre Eltern mit dieser Lüge versuchen, an das Geld des Musikers zu gelangen.

Welche Version hier der Wahrheit entspricht, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Doch so viel Rückenwind die beiden jungen Frauen ihrem Partner auch geben werden – das Beweismaterial der Gegenseite häuft sich: Eine neue Zeugin will jetzt die Missbrauchs-Vorwürfe von zwei damals minderjährigen Mädchen aus dem Jahre 1995 bestätigen können.

Getty Images Azriel Clary und Jocelyn Savage während des Prozesses gegen R. Kelly, Februar 2019

Anzeige

Getty Images R. Kelly am 25. Februar 2019

Anzeige

Getty Images / Bryan Bedder R. Kelly beim Z100's Jingle Ball 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de