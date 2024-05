Das wird Tony Bauer nach "Let’s Dance"-Aus nicht vermissen

Das wird ihm ganz sicher nicht fehlen! Für Tony Bauer (28) ist die Zeit bei Let's Dance vorbei. Der Komiker ist in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Profitänzerin Anastasia Stan übers Show-Parkett geschwebt – das hat nun jedoch aus gesundheitlichen Gründen ein Ende gefunden. Obwohl er an der Show ziemlich viel Spaß hatte, weiß der 28-Jährige, eine Sache wird er mit Sicherheit nicht vermissen: "Dieses frühe Aufstehen, in die Tanzschule zu fahren und dann richtig verklatscht, ohne Kaffee die ersten Schritte zu machen und zu denken, dass man voll der Honk ist, weil man nicht richtig peilt, was man machen muss", gibt Tony amüsiert im Interview mit Promiflash zu.

Dass er sich davon jetzt verabschieden kann, sei für ihn "okay". Mit dem Gedanken, dass er zukünftig nicht mehr gemeinsam mit seinen Kollegen während der wöchentlichen Kameraproben Quatsch machen kann, hat er sich bisher wohl noch nicht angefreundet. "Allerdings vermisse ich genau so sehr die Kameraproben am Donnerstag, wo es um nichts ging, wo man einfach rumblödeln konnte – was einfach witzig war", erzählt er gegenüber Promiflash.

Zum Abschied überraschte Tony die "Let's Dance"-Jury und das Publikum noch mit einem letzten Tanz mit Anastasia – für diesen einen Moment hat er sich über seine Krankheit hinweggesetzt und ein letztes Mal bewiesen, was tänzerisch in ihm steckt. Und es wurde richtig emotional: "Ich versuche es jeden Tag. Ich hänge mich echt jeden Tag rein", meinte Tony, während er sichtlich gegen seine Tränen kämpfte. Es hat sich gelohnt. Motsi Mabuse (43), Jorge González (56), Joachim Llambi (59) gaben ihm Standing Ovations, das Publikum jubelte ihm zu und bei seinen Mitstreitern kullerten die Tränen.

RTL / Arya Shirazi Toni Bauer, "Let's Dance"-Kandidat 2024

Getty Images Tony Bauer und Profitänzerin Anastasia Stan

