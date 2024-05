Patricia Blanco verrät traurigen Grund für ihren Beauty-Wahn

Patricia Blanco (53) sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Dabei steht oftmals vor allem ihr ganz persönliches Hobby im Mittelpunkt: Beauty-OPs. Doch warum legte sich die Tochter von Roberto Blanco (86) in der Vergangenheit bereits mehrere Male unters Messer? Das verrät die TV-Bekanntheit nun in einem aktuellen Interview. "Es war der Frust aus der Kindheit, dass ich nicht schön bin", erklärt sie zunächst ganz offen und ehrlich in der Show "Reality Check" und fügt hinzu: "[Ich] habe mich beeinflussen lassen durch die Schäden, die ich aus der Kindheit hatte. Ich wurde viel gehänselt, habe mich immer hässlich gefühlt."

Ihre langjährigen Selbstzweifel sollen sich in dieser Zeit nicht nur auf ihr verändertes Äußeres, sondern auch ganz bedeutend auf ihre mentale Gesundheit ausgewirkt haben. Deswegen suchte sich die 53-Jährige in der Vergangenheit auch professionelle Hilfe. Im weiteren Verlauf meldet sich ihre Psychologin Daniela Ben Said zur Therapie mit Patricia zu Wort und betont dabei vor allem einen Punkt: "Patricia hat sich ihrem Schicksal nicht ergeben. Wenn jemand sich äußerlich so verändern kann, dann kann er das auch mit der Seele machen. Ich war nur die Beauty-OP für die Seele."

Zuletzt machte Patricia weniger mit ihren Schönheitseingriffen und dafür mehr mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Nachdem sie sich vor rund einem Jahr von ihrem langjährigen Partner Andreas Ellermann getrennt hatte, litt sie ganz besonders stark. Dennoch sollte das vor einigen Wochen ein Ende finden: Der Realitystar zeigte sich wieder offen für einen neuen Mann an seiner Seite. "Ich habe nach der Trennung ein Jahr keusch gelebt. Jetzt ist es an der Zeit, sich mal wieder auszuprobieren und sich als Frau zu fühlen. Ich habe derzeit viele Dates", berichtete sie gegenüber Bild.

Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Patricia Blanco, Reality-TV-Star

