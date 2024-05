Verführerisch! Lena Gerckes Look in Cannes begeistert alle

Lena Gercke (36) ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch Unternehmerin und Mutter. Aufgrund ihrer Vielbeschäftigung verschlägt es die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin auch regelmäßig auf die Red Carpets der Welt. So auch nun wieder: Auf dem Filmfestival in Cannes präsentiert sie sich in einer atemberaubenden Robe und zieht damit mal wieder alle Blicke auf sich. Dabei fällt vor allem eins auf: Die Netzdetails sowie der gewagte Schlitz ihres Kleides lassen ganz besonders tief blicken. Bilder zeigen, wie Lena auf dem Event gekonnt ihre besten Modelposen auspackt und der Kamera dabei ihren verführerischsten Blick schenkt.

Dass die 36-Jährige ein echtes Händchen für Mode hat, bewies sie bereits zu Genüge. Jedoch wird sich der ein oder andere sicherlich an ein ganz besonderes Styling aus der Vergangenheit der Blondine erinnern. Denn während ihrer Teilnahme bei GNTM musste auch sie sich dem inzwischen berühmt-berüchtigten Umstyling von Modelmama Heidi Klum (50) stellen. Damals bekam Lena eine radikale Veränderung. Auf ihrem TikTok-Account nahm sich die zweifache Mutter deshalb zuletzt die Zeit, um den Look zu ranken. "Oh mein Gott... Das war meine erste Frisur, würde ich sagen!", zeigte sie sich sichtlich schockiert und verfrachtete die Kurzhaarfrise geradewegs auf den neunten Platz.

Inzwischen liegt die Zeit bei der Castingshow jedoch lange in der Vergangenheit – seither konnte Lena nicht nur mit ihrem Look, sondern auch mit ihrem finanziellen Gespür direkt ins Schwarze treffen. Genau deswegen erreichte sie auch bereits mit Mitte 20 einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben. "Mit 25 oder 26 Jahren hatte ich meine erste Million", verriet sie im Stern-Interview. Letztlich erfüllte sie sich damit auch ein lang ersehntes, persönliches Ziel, worauf sie auch heute noch gerne zurückblickt: "In dem Moment war ich sehr stolz. Am Anfang musste ich wirklich Klinken putzen [...]. Das war teilweise ein Knochenjob, manchmal ohne Bezahlung."

