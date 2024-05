Kurz nach Ehe-Aus: Hat U2-Star Adam Clayton eine Freundin?

Vor rund zwei Wochen hatte der U2-Bassist Adam Clayton (64) überraschende Neuigkeiten verkündet: Nach zehn Ehejahren lassen sich der Musiker und seine Noch-Ehefrau Mariana Teixeira de Carvalho scheiden. Für den irischen Rockkünstler ist das jedoch offenbar kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Schon zwei Tage nach der Bekanntgabe erschien Adam in Begleitung einer anderen Frau zur Eröffnung eines Nobelrestaurants in London. Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen, dass es sich dabei um die Markenberaterin Lainey Sheridan-Young handelt. Wie ein Insider dem Magazin zudem verrät, steckt wohl auch etwas mehr als nur Freundschaft dahinter: "Adam und Lainey kamen gemeinsam zum Abendessen und standen sich sehr nahe."

Das gemeinsame Auftreten bei der Eröffnungsfeier des Restaurants scheint wohl kein Einzelfall zu sein. Denn erst am vergangenen Freitag posierten die Unternehmerin und der "Beautiful Day"-Interpret gemeinsam bei einem Lunch im Corinthia Hotel. Auch der Instagram-Account von Lainey zeigt, dass die zwei derzeit auffällig viel Zeit miteinander verbringen. So hatte die Markenberaterin beispielsweise bereits im Februar zahlreiche Schnappschüsse des U2-Konzerts in Los Angeles gepostet.

Wie ein Sprecher von Adam und seiner Ex-Partnerin Mariana im vergangenen Monat gegenüber Sunday World erklärte, sei die Trennung einvernehmlich gewesen. "Nach mehr als zehn Jahren Ehe haben sich der Musiker Adam Clayton und die Anwältin Mariana Teixeira de Carvalho im Einvernehmen getrennt", lautet die offizielle Bekanntgabe. Beide Parteien hätten kein Interesse an einem unschönen Rosenkrieg, denn das Wohlergehen ihrer gemeinsamen Tochter stehe für sie an oberster Stelle. "Beide werden sich weiterhin voll und ganz um ihre Tochter kümmern und bitten darum, dass die Privatsphäre der Familie respektiert wird", ließ das Ehepaar verlesen.

