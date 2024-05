Tori Spelling unterstützt neue Liebe von Ex: Fans feiern es!

Zwischen ihnen herrscht wohl wirklich kein böses Blut! Erst kürzlich machte Dean McDermott (57) die Liebe zu seiner Freundin Lily Camo offiziell – und seine Ex-Frau Tori Spelling (51) gehörte zu den ersten, die das neue Paar unterstützt. Die Schauspielerin likte nicht nur den Instagram-Beitrag ihres Verflossenen, sondern zeigte auch unter dem Post von Lily ihren Support. Und ihre Fans? Die sind davon begeistert! "Tori und Dean unterstützen sich gegenseitig mit Stolz. Das ist das Einzige, was zählt", schreibt beispielsweise ein Nutzer in der Kommentarspalte.

Obwohl die ehemaligen Ehepartner derzeit vor Gericht um Unterhalt und das Sorgerecht ihrer Kinder kämpfen, zeigte Tori bereits im vergangenen Monat, dass sie nichts gegen die neue Flamme von Dean hat. Während einer Folge ihres Podcasts "MisSpelling" offenbarte der Beverly Hills, 90210-Star: "Ich mag Lily sehr. Es ist nicht schlecht, es ist nur so anders." Und das zeigt Tori auch ihren Fans. "Ich bin froh, dass sie so herzlich mit allen Parteien umgehen. Sie tun das, was für ihre Kinder richtig ist. Was sie tun, muss nicht einfach sein und ich wünsche allen Beteiligten nichts als Glück", erklärt ein User auf Social Media.

Tori und Dean waren 18 Jahre lang verheiratet. Seine Trennung gab das Paar dann aber im Sommer 2023 bekannt. Dazu schrieb Dean in einem Beitrag im Netz: "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und fünf wunderbaren Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen, eigenen Weg einzuschlagen." Im vergangenen März reichte Tori dann die offizielle Scheidung ein. Wie aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorlagen, hervorging, waren es "unüberbrückbare Differenzen", die zu dem Ehe-Aus der beiden führten.

Anzeige Anzeige

Instagram / imdeanmcdermott Dean McDermott und seine Partnerin Lily Calo, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tori ihren Ex Dean und seine neue Freundin supportet? Das finde ich super! Es ist schön zu sehen, dass sich Ex-Partner trotz Trennung verstehen können. Davon halte ich nicht viel. Ich würde das nicht machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de