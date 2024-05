Verdächtig! Verrät Vanessa Hudgens bald das Babygeschlecht?

Bei den diesjährigen Oscars sorgte die High School Musical-Bekanntheit Vanessa Hudgens (35) für eine große Überraschung! Auf dem roten Teppich der Preisverleihung präsentierte die Schauspielerin erstmals ihren kugelrunden Babybauch. Seitdem versuchen die Fans herauszufinden, ob Vanessa einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Wird sie nun bald das Babygeschlecht verraten? Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, deutet ein verdächtiges Detail auf eine baldige Gender-Reveal-Party hin. Auf den Fotos trägt die Sängerin einen schwarzen Catsuit, der ihren wachsenden Bauch besonders zur Geltung bringt. Doch trotz ihres bezaubernden Looks sticht vor allem die Tüte, die sie mit sich trägt, ins Auge. Denn dort befindet sich sowohl rosafarbene als auch blaue Wolle. Ob sie so das Babygeschlecht bekannt geben wird?

Dass Vanessa während ihrer Schwangerschaft in figurbetonten Outfits abgelichtet wird, ist keine Seltenheit. Auf Instagram teilt sie immer wieder zahlreiche Schnappschüsse in hautengen Kleidern, die ihren runden Bauch besonders in Szene setzen – und ihre Fans lieben es. Die Nutzer sind sich einig: Vanessa steht die Schwangerschaft fantastisch. So schwärmt nicht nur ein User: "Ich habe noch nie eine so makellos schöne schwangere Frau gesehen, du strahlst förmlich vor Schönheit!"

Auch Vanessas Ehemann, der Profi-Baseballer Cole Tucker (27), scheint die erste Schwangerschaft seiner Liebsten in vollen Zügen zu genießen. Denn immer wieder hält der Sportler zahlreiche Erinnerungen an diese besondere Zeit auf seinem Instagram-Account fest. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Cole ein süßes Pärchenfoto, auf dem er seine Herzensdame liebevoll von hinten umarmt. Zu dem gemeinsamen Schnappschuss, der bei einem Konzert entstanden ist, fügte der 27-Jährige noch schöne Worte hinzu: "Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat."

Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Cole Tucker und seine schwangere Gattin Vanessa Hudgens

