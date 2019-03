Iris Klein (51) geht in die Gastronomie! Vergangenen Sommer war die Reality-Darstellerin ihrer Tochter Daniela Katzenberger (32) auf die Sonneninsel Mallorca hinterhergezogen! Doch der Start in der neuen Heimat verlief zunächst holprig, Iris hatte ordentlich wegen mangelnder Spanisch-Kenntnisse zu kämpfen. Dies scheint die Wahl-Mallorquinerin mittlerweile aber berwunden zu haben, sie hat nun Großes vor: In wenigen Wochen will Iris eine Beach-Bar eröffnen – und hat sich dafür einen anderen Goodbye Deutschland-Star mit an Land gezogen!

Wie die Neu-Gastronomin auf Instagram verkündete, wird ihre neue Bar "EverGreen" am 30. März erstmals am Playa de Palma die Pforten öffnen. Doch auf dem Veranstaltungs-Flyer begrüßt Iris nicht nur ihre zukünftigen Gäste, sondern gibt auch bekannt: TV-Auswanderin Nadescha Leitze steht ihr mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite! Demnach wird es in der Bar gleich zwei bekannte TV-Gesichter zu bestaunen geben – Meerblick inklusive!

Ob diese Zusammenarbeit besser funktioniert als Nadeschas vorherige? Wie Bild im Sommer 2018 berichtete, musste sich die Blondine aufgrund ihrer letzten Geschäftsbeziehung vor Gericht verantworten. So hatte Nadescha zusammen mit ihrem Geschäftspartner Andre Seltmann in Dubai eine Vermittlung für Trike-Touren betrieben. Dieser warf seiner Kollegin vor, ihn durch räuberische Erpressung dazu gebracht zu haben, unfreiwillig seine Firmenanteile an sie zu übertragen. Das Ermittlungsverfahren gegen Nadescha wurde jedoch wegen mangelnder Beweise zwischenzeitlich eingestellt.

Iris Klein Nadescha Leitze und Iris Klein vor der Eröffnung ihrer Beach Bar EverGreen, 2019

Anzeige

Facebook / Peter und Iris Klein Iris Klein auf Mallorca

Anzeige

Nadescha Leitze Nadescha Leitze, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de