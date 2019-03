Wird Giulie Santana bei Temptation Island bis zum Äußersten gehen? Die freche Blondine fiel schon in der ersten Folge der neuen Fremdgeh-Show besonders auf und ließ nichts anbrennen. Kein Wunder – schließlich geht die Jura-Studentin in der Kuppelshow als Verführerin an den Start und versucht, den vergebenen Damen Lena Schiwiora, Lisa-Marie Sauer, Ziania Rubi und Christina Dimitrou die Partner auszuspannen. Ob sie dabei sogar ein TV-Schäferstündchen in Betracht ziehen würde, verrät sie jetzt gegenüber Promiflash!

Ob oben ohne in den Pool springen oder die Herren der Schöpfung heiß anmachen – Giulie weiß, wie sie am besten auf sich aufmerksam macht. Doch würde sie es zum Matratzensport kommen lassen? "Ich gehe dort mit der Einstellung rein: Wenn sich dort etwas entwickeln sollte, dann würde es beim Küssen bleiben beziehungsweise beim heißen Flirten", verrät die 21-Jährige beim Promiflash-Gespräch in der Shisha-Bar Rauchwolke in Berlin. Doch nicht etwa wegen der Fernsehkameras will Giulie vor allzu intimen Annäherungsversuchen die Finger lassen – ihre geplante Abstinenz hat noch einen anderen Grund.

Die Münchnerin will Rücksicht auf die anderen Frauen nehmen: "Ich denke, ich würde es in der Sendung nicht machen, weil das wirklich zu krass für die Freundinnen wäre." Und damit hätte Giulie vermutlich nicht ganz unrecht, immerhin würden die vergebenen Ladys dann mit durchaus pikanten Aufnahmen konfrontiert. Sollte einer der Männer aber auffälliges Interesse an der Influencerin zeigen, hat sie noch einen anderen Plan in petto: "Dann würde ich in der Zeit danach weiter gehen."

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Paar 2019

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, "Temptation Island"-Kandidatin 2019

TVNOW Die "Temptation Island"-Single-Girls

