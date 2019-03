Wie hart wird die Pärchen-Bewährungsprobe bei Temptation Island wirklich? Ab dem 6. März geht die Fremdgeh-Show auch in Deutschland an den Start. Mit dabei sind insgesamt vier Paare. Jedes wird zu Beginn der Show getrennt und die Männer und Frauen dann in jeweils zwei Luxusvillen abgeschirmt voneinander untergebracht. Und in den Villen wird es von flirtwütigen Single-Damen und -Herren nur so wimmeln! Dabei ziehen die Verführer alle Register, um bei den eigentlich vergebenen Kandidaten zu landen. Aber wie heftig wird die Zerreißprobe eigentlich wirklich für die glücklichen Paare?

Über einen Zeitraum von zwei Wochen werden die Paare also auf romantischen Dates oder bei heißen Massagen von den Singles auf die Probe gestellt, so eine RTL-Pressemitteilung. Ein weiterer Härtetest – vor allem für den jeweils anderen Partner – folgt sogleich: In regelmäßigen Abständen müssen sich die jeweils besseren Hälften dann am Lagerfeuer per Video ansehen, was ihr Partner in der anderen Luxusvilla so getrieben hat. Kein Wunder also, wenn die Teilnehmer sich aufgrund dieser pikanten Clips auf unruhige Nächte, Tränen oder heftige Eifersucht einstellen müssen.

Erst in der letzten Folge kommt es dann zum großen Wiedersehen – aber können die Paare sich dann nach allem, was vielleicht passiert ist, noch in die Augen schauen? Am Ende müssen sich die Teilnehmer nämlich entscheiden, ob ihre Beziehung der Versuchung standgehalten hat oder sie möglicherweise getrennte Wege gehen werden.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

TVNOW Die "Temptation Island"-Single-Girls

TVNOW / Sergio del Amo Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Paar 2019

