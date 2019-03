Sie drehte in der ersten Temptation Island-Folge schon richtig auf! Giulie Santana geht im neuen Fremdflirt-Format auf RTL als Verführerin an den Start – und versucht den vier vergebenen Mädels Lena Schiwiora, Lisa-Marie Sauer, Ziania Rubi und Christina Dimitrou die Freunde auszuspannen. Und dabei lässt die Jurastudentin ganz offensichtlich nichts anbrennen: Schon in der Premieren-Ausgabe zog Giulie alle Register und sogar ihr Top aus!

Schon am ersten Tag in der Jungs-Villa ging Giulie ordentlich ran: Als der vergebene Fabian Nickel im Garten Sport machte, stellte sie sich frech vor ihn und machte ein paar sexy Kniebeugen – in Richtung des Freundes von Ziania! "Du musst schauen, dass ich das richtig mache, ne? Wo guckst du denn hin?", forderte sie das Model heraus. Doch er ließ sich nicht beirren. Auch bei der Party am zweiten Abend drehte die Blondine voll auf – und sprang oben ohne in den Pool! Für Salvatore Vassallo ein wahres Highlight: "Das war so geil, ich konnte nicht mehr. Das war filmreif", freute er sich. Seine Freundin Christina Dimitrou sah das am Lagerfeuerabend aber ganz anders, als sie die Szene sehen musste: “Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Flittchen?” Die Antipathie scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Denn schon vorher hatte Giulie Salvas Partnerin für "hässlich" befunden.

Auf Twitter kam Giulies extrovertierte Art gespalten an. Während sich viele User über den Anblick nackter Brüste freuten, stuften andere das Verhalten eher als "billig" ein. Dass aber schon in der ersten Folge jemand blankzieht, damit haben anscheinend doch viele Fans gerechnet: "Man sieht Ti***n, das ist mein RTL!", freute sich ein Zuschauer. Was sagt ihr zu Giulies Auftreten? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / itsgiulie Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW / Sergio del Amo Giulie Santana, Reality-TV-Sternchen

