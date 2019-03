Wuchs Lori Loughlin (54) der ganze Wirbel über den Kopf? Genau wie Desperate Housewives-Star Felicity Huffman (56) soll auch die ehemalige Full House-Darstellerin derzeit in einen Bestechungsskandal verwickelt sein: Für mehrere Millionen Dollar sollen Lori und viele weitere wohlhabende Eltern in den USA ihren Kindern Plätze an Elite-Universitäten erkauft haben – eine Entscheidung, die der Schauspielerin nun nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch heftige Kritik einbringt. Die fiesen Nachrichten im Netz scheint sie jetzt jedoch sattzuhaben: Der Serienstar hat seine Social-Media-Accounts gelöscht!

Sowohl Loris Twitter- als auch ihr Instagram-Account sind inzwischen nicht mehr auffindbar. Die 54-Jährige scheint sie einige Stunden, nachdem die ersten Schlagzeilen erschienen sind, vorläufig deaktiviert oder komplett gelöscht zu haben. Nur ihr Facebook-Kanal ist noch aktiv – unter ihren jüngsten Beiträgen sammeln sich allerdings auch hier zahlreiche Kommentare aufgebrachter User, die wegen der aktuellen Vorwürfe hart mit der zweifachen Mutter ins Gericht gehen. Daher ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sie diese Seite ebenfalls schließen wird.

Im Gegensatz zu ihrer Kollegin Felicity wurde die gebürtige New Yorkerin bisher zwar noch nicht verhaftet, sie wolle sich der Polizei in Los Angeles demnächst jedoch freiwillig stellen. Loris Ehemann Mossimo Giannulli wurde hingegen bereits festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Laut TMZ musste er sich allerdings per Unterschrift dazu verpflichten, eine Million US-Dollar zu zahlen, falls er nicht zu seinem anstehenden Gerichtsverfahren erscheinen sollte.

Felicity Huffman bei den Golden Globe Awards 2019

Schauspielerin Lori Loughlin in Beverly Hills, 2018

Lori Loughlin, Schauspielerin

