Nach College-Skandal: Lori Loughlin erstmals bei Awardshow!

Lori Loughlin (58) strahlt in Pink! 2020 war kein leichtes Jahr für die Full House-Darstellerin – denn sie saß im Gefängnis. Zuvor war aufgedeckt worden, dass sie und ihr Mann Mossimo Giannulli (59) Schmiergelder an verschiedene Eliteuniversitäten gezahlt hatten, damit ihre Töchter dort studieren konnten. Inzwischen ist Lori wieder aus der Haft entlassen. Nun besuchte sie erstmals seit ihrer Haftstrafe eine Awardshow!

Am Freitag besuchte die 57-Jährige die diesjährigen Annual Movieguide Awards in Los Angels. Für den glamourösen Anlass bekannte Lori ordentlich Farbe. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich strahlend in einem pinken Blazerkostüm. Dazu wählte die Mutter von Olivia Jade Giannulli (23) eine passende Bluse mit hohem Kragen sowie eine knallige Clutch. Ihre Haare trug sie hochgesteckt. Ihre Fuller House-Kollegin Candace Cameron Bure (46) war ebenfalls mit von der Partie – und posierte mit Lori für die Paparazzi.

Von ihren Kollegen hatte Lori sowohl vor und als auch nach dem Schmiergeld-Eklat stets Rückendeckung bekommen. John Stamos (59) machte im November in dem Podcast "Armchair Expert" deutlich, dass er seine einstige TV-Partnerin immer unterstützen werde. "Wenn du sie nicht verteidigst, fühlst du dich schlecht, weil sie ein großartiger Mensch ist", erklärte der 59-Jährige dazu.

Getty Images Lori Loughlin im Februar 2023

Getty Images Candace Cameron Bure und Lori Loughlin im Februar 2023

Getty Images John Stamos und Lori Loughlin

