Lori Loughlin erinnert sich an Tod ihres Co-Stars Bob Saget

2022 starb der Schauspieler Bob Saget (✝65) an den Folgen einer Kopfverletzung. Lori Loughlin (59) erinnert sich nun an den Moment, als sie vom Tod ihres einstigen Full House-Co-Stars erfuhr. Wie sie in dem Podcast "How Rude, Tanneritos!" Revue passieren lässt, spielte Lori mit ihrem Ehemann Mossimo Giannulli (60) Golf. Erst nach ihrer Partie auf dem Platz schaute der Serienstar wieder auf sein Handy, auf dem er über 40 verpasste Anrufe hatte – darunter von seinen einstigen Kollegen John Stamos (60) und Dave Coulier (64). Schließlich habe ihr Jodie Sweetin (42) am Telefon gesagt, dass Bob "weg" sei. "Ich bin einfach auf die Knie gefallen. Ich erinnere mich nur noch daran, wie [Mossimo] versuchte, mich aufzufangen und zum Auto zu bringen, auf den Parkplatz", offenbart Lori.

Außerdem gibt die 59-Jährige in der Podcast-Folge zu, dass es ihr bis heute schwerfällt, Bobs Tod zu verkraften. "Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist immer noch schwer zu glauben... Es ist ein solcher Verlust. Irgendwie denkt man immer noch: 'Oh, vielleicht kommt er ja zurück'. Es ist einfach schwer zu glauben", trauert Lori. Sie und Bob standen jahrelang gemeinsam für die Kultserie "Full House" vor der Kamera. Für die 13-teilige Fortsetzung Fuller House feierten die beiden Co-Stars ein kleines Comeback.

Bob starb im Januar 2022. Der Serienstar wurde leblos in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, aufgefunden. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Verstorbene nach hinten gestürzt und dabei auf die Rückseite seines Kopfes aufgeschlagen ist", hieß es in dem Bericht der Rechtsmedizin von Orange County, der unter anderem Page Six vorlag. Demnach habe der 65-Jährige bei dem Sturz mehrere Schädelbrüche erlitten – an der Hirnblutung sei er letztendlich dann gestorben.

Getty Images Der Cast von "Fuller House" bei den People's Choice Awards 2017

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

