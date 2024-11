Lori Loughlin zweifelt an Olivias Beziehung zu Jacob Elordi

Die US-amerikanische Schauspielerin Lori Loughlin (60) ist offenbar besorgt über die Beziehung ihrer Tochter Olivia Jade (25) mit dem "Euphoria"-Star Jacob Elordi (27). Der Grund für diese Zweifel: Das Paar führt seit ein paar Jahren eine On-off-Beziehung. "Die Beziehung zwischen Jacob und Olivia ist seit mehreren Jahren ein ständiges Auf und Ab. Lori möchte nur sicherstellen, dass er es ernst meint", behauptete ein Insider jetzt gegenüber Ok!. Die besorgte Mutter wünsche sich nichts sehnlicher, als dass ihre Tochter glücklich wird.

Lori rate Olivia deshalb, sich darüber klar zu werden, ob die Beziehung mit Jacob eine feste Zukunft hat, besonders nachdem sie schon so viel Zeit miteinander verbracht haben. Sie sorge sich, dass Jacob als aufstrebender Hollywood-Star von seinem Erfolg abgelenkt wird und nicht die gleichen langfristigen Absichten teilt. Zudem sei sie besorgt, da einige seiner früheren Beziehungen, etwa mit Zendaya (28) und Kaia Gerber (23), nicht gut geendet haben und die Ex-Freundinnen angeblich nicht mehr gut auf ihn zu sprechen sind.

Auch wenn Lori an der Beziehung ihrer Tochter zweifelt, machten Olivia und Jacob zuletzt einen sehr glücklichen Eindruck. Vor einem Monat genossen der Schauspieler und die Influencerin gemeinsam eine Auszeit in Italien. Auf Fotos sprühte das Liebespaar nur so vor Lebensfreude. In trauter Zweisamkeit gönnten sich die beiden eine Flasche Champagner, während sie die warmen Sonnenstrahlen auf ihrer Haut genossen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "On Swift Horses" beim Toronto International Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige