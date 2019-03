Daniela Büchner (41) will ihren Jens (✝49) immer bei sich haben! Im November verlor die Reality-TV-Darstellerin ihr berühmten Ehemann, der infolge einer Krebserkrankung starb. Nur wenige Tage später nahmen seine Familie und Freunde bei einer emotionalen Trauerfeier Abschied von dem Kultauswanderer. Danni entschied sich dabei gegen eine Erdbestattung – und, wie jetzt bekannt wurde, bewahrt sie Jens' Urne seitdem in ihrer Finca auf Mallorca auf.

Bei Goodbye Deutschland verriet Daniela, dass die Urne ihres Ehemanns einen ganz besonderen Platz habe: Sie steht im Wohnzimmer – dem Dreh- und Angelpunkt des familiären Lebens. "Hier oben kriegt er alles mit: den ganzen Stress und Krach und alles, was hier so passiert. Das ist einfach schön zu wissen, dass er zu Hause ist", erklärt die 41-Jährige. Auch bei der Auswahl der Urne hat sich die fünffache Mutter etwas gedacht. "Es sieht aus wie so eine Parfümdose. Er hat Parfüme ja geliebt", begründet sie ihre Wahl.

Würde Daniela in Deutschland wohnen, könnte sie die Urne nicht so einfach in ihren eigenen vier Wänden aufbewahren: Hierzulande herrscht Friedhofspflicht. Im spanischen Mallorca ist die Rechtslage jedoch anders. Dort können Angehörige frei entscheiden, wo sie die Urne des Verstorbenen aufbewahren möchten.

