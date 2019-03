Es ist traurige Gewissheit: Brody Stevens (†48) hat sich das Leben genommen. Vor wenigen Wochen ging die Nachricht vom Tod des Stand-up-Comedians um die Welt: Der Komiker, der auch in zwei Teilen der beliebten "Hangover"-Filmreihe zu sehen war, wurde Ende Februar leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Die Vermutung, Brody sei durch einen Suizid gestorben, wurde nun bestätigt.

Die Sterbeurkunde, die TMZ vorliegt, bestätigt den bereits angenommenen Selbstmord als Todesursache: Der Comedian hat sich in seinem Zuhause erhangen. In dem Totenschein heißt es weiter, der 48-Jährige habe lange unter einer bipolaren Störung und Depressionen gelitten, was letztlich auch zu seinem Tod beigetragen haben soll. Bereits 2011 hatte sich der US-Star wegen seiner psychischen Krankheit behandeln lassen.

In seinem TV-Programm "Enjoy it!", das er mit Zach Galifianakis (49) ins Leben gerufen hatte, sprach er das Thema Depression öfter an und versuchte oft auch, seinen Zuschauern Freude und eine positive Einstellung zu vermitteln. In der Nacht vor seinem Tod soll Brody noch im berühmten Comedy Store auf dem kalifornischen Sunset Strip aufgetreten sein. Zwei Tage davor habe er zudem auf einer Festivalbühne in Burbank gestanden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Brody Stevens, Stand-up-Comedian

Getty Images Brody Stevens, Filmstar

Getty Images Brody Stevens in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de