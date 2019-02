Große Trauer um Steven James Brody alias Brody Stevens! Besonders bekannt ist der Stand-up-Comedian und Schauspieler für seine Rolle des Officer Foltz in dem Kinohit "Hangover" von 2009. Gemeinsam mit seinem Filmkollegen Zach Galifianakis (49) gründete er später auch seine Comedy-Sendung "Brody Stevens: Enjoy It!". Doch seine Fans müssen nun einen schweren Schlag verkraften: Brody wurde tot aufgefunden – es wird von einem Suizid ausgegangen. Er wurde nur 48 Jahre alt.

Das bestätigten offizielle Stellen jetzt gegenüber dem Onlineportal TMZ. Demnach sei der TV-Darsteller am Freitagnachmittag in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden worden. Brody soll in der Vergangenheit bereits mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Er sei bereits 2011 wegen einer bipolaren Persönlichkeitsstörung in Behandlung gewesen.

In der Nacht vor seinem Tod soll Brody noch aufgetreten sein – im berühmten Comedy Store auf dem kalifornischen Sunset Strip. Zwei Tage zuvor habe er zudem beim Festival of Friendship in Burbank auf der Bühne gestanden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Brody Stevens im Jahre 2006

Getty Images Brody Stevens, Filmstar

Getty Images Brody Stevens in Los Angeles



