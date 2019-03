In "Es", der Neuverfilmung des berühmten Horrorfilms nach dem Erfolgsroman von Stephen King (71), hatte Sophia Lillis (17) mit einem gruseligen Clown zu kämpfen. Im echten Leben schlägt sich die mittlerweile 17-Jährige mit eher alltäglicheren Problemen herum. Derzeit versucht sie nämlich, ihren Führerschein zu machen – aber ähnlich wie in Deutschland, wo die Durchfallquoten ziemlich hoch sind – findet sie diese Herausforderung gar nicht so einfach und gab zu, ihren Führerschein verhauen zu haben.

In der US-Talkshow von Ellen DeGeneres (61) sprach Sophia über ihre Challenge. "Ich mache gerade meinen Führerschein und nehme Fahrstunden. Es läuft soweit ganz … gut." Sie erzählte, bereits Fahrstunden genommen und dabei komplett versagt zu haben. Vor ihrer Prüfung war sie daher überzeugt, dass sie den Praxistest nicht bestehen würde. "Ich erzählte jedem, dass ich versagen würde. Ich war davon überzeugt", so die junge Frau. Tatsächlich lief es dann auch nicht besonders gut für Sophia. "Ich war nicht mal eine Minute im Auto, als der Prüfer mich ansprach und sagte: 'Steig aus, steig aus dem Auto aus'."

Beruflich läuft es für die Schauspielerin dafür umso besser. Derzeit promotet sie ihren neuen Film "Nancy Drew and the Hidden Staircase", in dem sie eine Detektivin spielen wird.

Getty Images Sophia Lillis bei der Premiere von "Es", September 2017

Anzeige

Pascal Le Segretain / Staff Sophia Lillis bei der Pariser Fashion Week

Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images Sophia Lillis bei der "Es"-Premiere in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de