So waren "Dungeons & Dragons"-Dreharbeiten für Sophia Lillis

Sophia Lillis (21) blickt auf die Dreharbeiten zu "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" zurück. Ihren weltweiten Durchbruch hatte die US-Amerikanerin 2014 mit dem Film "A Midsummer Night's Dream" gefeiert. Seitdem war sie unter anderem in dem Horrorfilm "Es" und der Fortsetzung "Es Kapitel 2" zu sehen. Am 30. März kommt ihr neuster Film in die deutschen Kinos. Im Promiflash-Interview verriet Sophia nun, wie sie die Zeit am "Dungeons & Dragons"-Set erlebt hat.

Die 21-Jährige begann zu erzählen, dass sie während der Dreharbeiten einige kleinere Herausforderungen habe meistern müssen. Besonders ihre Stunts hätten ihr teilweise so einiges abverlangt. "Ich bin nicht wirklich die geschickteste Person. [...] Ich bin eher der Typ, der sich auf dem Boden rollt. Das ist das Einzige, was ich körperlich wirklich kann", schilderte Sophia. Ihre Co-Stars hätten ebenfalls alle so ihr eigenes Ding gemacht. "Es war also eine körperliche Herausforderung, aber ich denke, ich habe eine Menge gelernt", versicherte sie.

Anschließend verriet die "I Am Not Okay With This"-Darstellerin dann noch, wie sie sich auf ihre Rolle vorbereitet hat. Da Sophie die Druidin Doric spielte, die sich in Tiere verwandeln kann, habe sie sich Tierdokumentationen angesehen, um die Bewegungen von Tieren zu studieren. "Ihr Kampfstil ist sehr tierisch, sehr animalisch. Also habe ich versucht zu sehen, wie das funktionieren würde", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Anzeige

Getty Images Sophia Lillis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sophia Lillis im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Sophia Lillis im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de