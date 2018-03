Die australische Ausnahmekünstlerin Sia (41) ist für ihre spektakulären Musikvideos und die zugehörigen grandiosen Casts bekannt. Zum Beispiel sah man neben Dauergast Maddie Ziegler (15) auch schon Topmodel Heidi Klum (44) oder Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf (31) in ihren Clips. Doch das neuste Werk übertrifft noch einmal alles. Mit "Santa's Coming For Us" veröffentlichte Sia vor Kurzem die Hauptsingle zu ihrem neuen Album "Everyday Is Christmas". Die Besetzung für das zugehörige Video ist einfach nur hochkarätig. So spielt Kristen Bell (37) die Hauptrolle und neben ihr sind unter anderem TV-Urgestein Susan Lucci (70), Bells Gatte Dax Shepard (42), Stranger Things-Liebling Caleb McLaughlin (16) und die "Es"-Nachwuchsschauspieler Sophia Lillis (15) und Wyatt Oleff (14) zu sehen. Von Sias Lieblingstänzerin Maddie fehlt allerdings jede Spur und das, obwohl sie auf dem CD-Cover zu sehen ist!



