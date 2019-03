Es ist nicht das erste Mal, dass Jesse Luken von sich reden macht. Leider ist der Schauspieler, der vor allem aus der Serie Glee bekannt ist, aber nicht aufgrund einer neuen Rolle im Gespräch, sondern wegen seines Alkoholkonsums. Im vergangenen Dezember war Jesse betrunken Auto gefahren und verursachte prompt einen Unfall – drei Monate später ist der 35-Jährige nun wegen Alkohol am Steuer angeklagt.

Kurz nach Weihnachten, am 26. Dezember, war Jesse in Los Angeles hinter dem Steuer seines übel zugerichteten Autos gefunden worden. Das Fahrzeug war an den Bordstein geknallt und der Airbag wurde ausgelöst. Zwar waren keine anderen Autos in den Unfall verwickelt, dafür aber eine am Steuer verbotene Substanz: Denn Jesse roch Berichten des Onlineportals TMZ zufolge stark nach Alkohol. Noch am Unfallort musste der Schauspieler daher ins Röhrchen pusten – und der Alkoholtest ergab 0.8 Promille. Während in Deutschland ab einem Wert von 0,3 Promille eine Strafe droht, sofern der Fahrer Anzeichen von Fahrunsicherheit zeigt, ist sie in den meisten US-Bundesstaaten mit 0,8 Promille deutlich höher angesetzt. Jesse muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten.

Jesse ist nicht der erste Ex-"Glee"-Darsteller, der Ärger mit der Polizei hat. Seiner Kollegin Naya Rivera (32) wurde im November 2017 häusliche Gewalt vorgeworfen. Sie soll ihren damaligen Ehemann Ryan Dorsey (35) geschlagen haben.

Getty Images Jesse Luken bei der Premiere von "42"

Getty Images Jesse Luken, Schauspieler

Getty Images Jesse Luken bei der Premiere der dritten Staffel von "Justified"

