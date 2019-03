Er hat seine neue Liebe längst gefunden! Bei Die Bachelorette konnte David Friedrich (29) vor zwei Jahren das Herz von Jessica Paszka (28) erobern – die Beziehung des TV-Paars hielt allerdings nicht lange. Seither schien es ruhig um Davids Liebesleben geworden zu sein. Doch nun überraschte der Musiker in den sozialen Medien mit dieser freudigen Nachricht: Der 29-Jährige ist mit Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (24) zusammen – und das bereits seit einem Jahr. In einem Interview verriet David jetzt, warum sie ihre Beziehung so lange geheim gehalten haben!

Im Gespräch mit RTL erklärte der Blondschopf: "Wir haben uns lange Zeit gelassen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil mir wichtig war, die Beziehung zu festigen." Zu Beginn sei er zudem noch sehr zögerlich gewesen. Der Grund: David hatte noch sehr lange an seiner Blitz-Beziehung mit Jessica zu knabbern. "Man baut sich eine Fassade auf, damit man bloß nicht mehr verletzt wird", musste er gestehen. Damals habe er sich komplett abgeschottet, was letztendlich weder für ihn noch für sein Liebesleben gut war, so David weiter. Maxime sah hingegen keinen Grund für Zweifel: "Ich glaube, dass ich mir am Anfang sicherer war als er", betonte die 24-Jährige im Interview.

Schlussendlich habe sich bei David aber doch noch ein Schalter umgelegt. Nach einiger Zeit sei auch er an den Punkt gekommen, an dem er sich fallen lassen konnte. "Man lernt sich immer länger kennen, man erlebt viel zusammen. Und dann ist man jetzt hier", lautete Davids verliebtes Fazit.

