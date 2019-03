Endlich kann David Friedrich (29) offen über sein neues Liebesglück sprechen! Der Musiker hatte die Kuppelshow Die Bachelorette vor zwei Jahren als Sieger verlassen, war jedoch wenige Wochen später wieder solo unterwegs. Heute dann die Überraschung: David und Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord (24) verkündeten, dass sie ein Paar sind! Eine Offenbarung an die Fans, die ihn überglücklich macht – das bewies er nun im Netz.

Kurze Zeit nach dem süßen Pärchen-Outing auf seinem Instagram-Account wandte sich der 29-Jährige in seinen Storys an seine Follower. "Das ist die Frau, die schon länger an meiner Seite ist", sagte er, während er sich mit Freundin Maxime in einem Freizeitpark filmte. Es ist ihr erster gemeinsamer Ausflug, seit die Fans von ihrer Liebe wissen. Ein Paar sind die beiden zwar schon eine Weile, mit dem Beziehungs-Outing haben sie aber bewusst gewartet. "Man sollte sich auch ziemlich sicher sein, bevor man da irgendwas macht. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt endlich sagen zu können: Ich habe meinen Deckel gefunden!", erklärte David.

Nicht nur seine Community, auch andere Ex-Kuppelshowkandidaten freuen sich riesig über die Liebe der beiden. "Ich habe mich von Anfang an für euch gefreut, nicht erst heute! Liebt euch doll und haltet euch fest", schwärmte beispielsweise Kattia Vides (31), die mit dem Eskimo Callboy-Drummer 2018 gemeinsam im Dschungelcamp war.

P.Hoffmann/WENN.com David Friedrich bei The Dome

Anzeige

Instagram / maximeee David Friedrich und Maxime Herbord

Anzeige

MG RTL D Kattia Vides und David Friedrich am 9. Tag im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de