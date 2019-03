Was für erfreuliche Nachrichten! Erst im Oktober vergangenen Jahres verriet Serien-Star James Burrows, dass seine Freundin Sophie Coates schwanger sei. In einem früheren Interview mit OK! gab der Schauspieler damals schon aufgeregt zu, dass er die Geburt seines ersten Kindes kaum noch erwarten kann. Jetzt gab er auch das Geschlecht bekannt: Die werdenden Eltern freuen sich auf ein kleines Mädchen!

Das bestätigte der 27-Jährige jetzt selbst auf seinem Instagram-Account. Auf diesem postete er bereits Anfang März ein Foto von sich mit der Tochter eines Freundes auf dem Arm. Zu dem niedlichen Schnappschuss schrieb der Dr. Ali Neeson-Darsteller: "Ich brauche noch etwas Übung, bevor meine kleine Prinzessin auf die Welt kommt." Bei einem Fotoshooting mit OK! verriet James, dass ihn seine Sophie früh morgens angerufen habe, während er vor der Kamera stand und ihm offenbarte, dass er Vater einer Tochter wird.

Dass es bereits so schnell mit dem Nachwuchs klappte, war für die Eltern in spe eine freudige Überraschung. Bereits einen Monat nach dem Versuch schwanger zu werden, gab es die freudige Nachricht zu verkünden. "Ich bin so aufgeregt, eine Tochter zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu treffen", offenbarte der werdende Papa.

Instagram / jburrowsactor Sophie Coates und James Burrows

Instagram / jburrowsactor Sophie Coates und James Burrows im November 2018

Instagram / jburrowsactor Sophie Coates und James Burrows, November 2018

