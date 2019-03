Die Geschichte von Gerry und Holly Kennedy soll noch mehr Herzen berühren! Holly verliert ihren Traummann viel zu früh, erhält aber noch ein Jahr nach seinem Tod Liebesbriefe von ihm. Egal, ob als Buch oder als Film: "P.S. Ich liebe Dich" ist eine dieser wunderschönen Liebesgeschichten, die man sich immer wieder zu Gemüte führen kann. Das hat auch die Autorin des Kult-Romans Cecelia Ahern (37) verstanden: Sie bringt nun eine Fortsetzung der einzigartigen Geschichte heraus.

Per Instagram-Video verkündete Cecelia am Dienstag die überraschende Neuigkeit und verspricht vor allem eines: ganz viele Emotionen. Sie schrieb dazu: "Ich habe riesige Neuigkeiten! Ich habe eine Fortsetzung von 'P.S. Ich liebe Dich' geschrieben. Das Buch wird am 19. September in Großbritannien und Irland erscheinen. Ich hoffe, ihr heißt Holly und Gerry wieder herzlich willkommen und dass das Lesen für euch genauso emotional wird, wie es für mich war." Der Titel des Buches lautet "Postscript".

Wann der Roman in deutscher Fassung erscheint, steht noch nicht fest. Üblicherweise dürfte er erst ein paar Monate nach der Veröffentlichung in Großbritannien und Irland herauskommen. Die englische Fassung kann aber schon vorbestellt werden. Ob es außerdem eine Verfilmung von "Postscript" geben wird und Hilary Swank (44) und Gerard Butler (49) wieder die Hauptrollen übernehmen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Cecelia Ahern bei der Premiere von "Love, Rosie"

Getty Images Cecelia Ahern und Hilary Swank bei der Premiere von "P.S. Ich liebe Dich" in Dublin

WENN Gerard Butler und Hilary Swank in "P.S. Ich liebe Dich"

