Für diesen jungen Mann ist der Traum von den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2020 schon jetzt auf tragische Art und Weise geplatzt! Mit seinen gerade einmal 26 Jahren zählte Kenneth To zu den erfolgreichsten Schwimmsportlern der Welt. Doch seine eigentlich so aussichtsreiche Karriere fand nun ein jähes Ende. Das in Hongkong geborene Ausnahmetalent starb am vergangenen Montag kurz nach einer Trainingseinheit!

"Er hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb", lässt das Hongkong Sport Institut am Dienstag verlauten. Kenneth sei als außergewöhnliche Person bekannt gewesen – warmherzig, lustig und freundlich, heißt es in dem Statement weiter. Zur genauen Todesursache des Profi-Sportlers ist noch nichts bekannt. Der erst 26-Jährige verstarb in Florida, wo er gerade ein dreimonatiges Trainingsprogramm absolvierte.

Der passionierte Schwimmer war in Australien aufgewachsen und konnte im Laufe seiner Karriere einige Medaillen für das Land einheimsen, unter anderem die Silber-Medaille bei den Weltmeisterschaften im Jahr 2013. Ab 2016 war Kenneth aber für sei Geburtsland China angetreten.

