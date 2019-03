R. Kelly (52) bleibt bei seiner Linie. Trotz immer neuer Meldungen über Video-Aufnahmen, die ihn auch beim Sex mit Minderjährigen zeigen sollen, bestreitet er alle Missbrauchsvorwürfe. Auch der Vorwurf, er habe mit der Mutter seiner tödlich verunglückten Ehefrau Aaliyah (✝22) geschlafen, stehen im Raum – er soll sie heimlich besucht haben, als Aaliyah schlief. R. Kelly wehrt sich gegen die Anschuldigungen und dementiert das.

Lisa Van Allen, die dem Sänger in der Dokumentation "Surving R. Kelly" des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, hatte auf VLAD TV berichtet, Kelly habe mit Diana Haughton, der Mutter von Aaliyah, Sex gehabt. Sie beruft sich dabei auf den Rapper selbst, der ihr davon erzählt habe. Demnach sei der Sänger in den 1990ern in Detroit zu Diana ins Wohnzimmer gegangen, wenn seine Frau schon geschlafen habe. Dort sei es dann zu unterschiedlichen Sexualpraktiken auf der Couch gekommen. Eine Quelle aus dem Umfeld des Sängers bestreitet das, und beruft sich dabei ebenfalls auf Kellys Aussagen. Zwischen Diana und R. Kelly habe es nie etwas anderes gegeben als eine freundschaftliche Beziehung.

Der Grund, warum Lisa Van Allen diese Geschichten erzähle, sei nach Meinung Kellys ihre Sucht nach medialer Aufmerksamkeit und ihr Wille, seinen Namen zu beschmutzen. Aaliyah und Kelly hatten 1994 geheiratet. Zum damaligen Zeitpunkt war sie erst 15. Die Ehe wurde später annulliert.

Getty Images R. Kelly 2013 in Los Angeles

Getty Images R. Kelly, Sänger

SplashNews.com Musiker R. Kelly, Februar 2019

