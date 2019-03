Er beschützte jahrelang das Leben berühmter Persönlichkeiten. Jetzt ist Walter Penk-Lipovsky verstorben. Der Bodyguard und Detektiv arbeitete über viele Jahre mit den größten Größen der deutschen und österreichischen Promi-Szene. Zu seinen Kunden gehörten unter anderem Jörg Haider, Franz Josef Strauß, Curd Jürgens und Musik-Legende Falco (✝40). Walters Tod folgte nur drei Wochen nach seinem 80. Geburtstag – die Polizei geht bisher von Selbstmord aus!

Wie die österreichische Kronen Zeitung berichtet, hätten Polizeibeamte den Leibwächter bereits am Sonntag leblos in einer Blutlache vorgefunden. Offenbar hatte sich Walter in seinem Wiener Büro mit einem Schuss in den Bauch und in den Kopf getötet. Die Spurenauswertung laufe zwar noch, bisher weise allerdings nichts auf Fremdverschulden hin, erklärte ein Polizeisprecher.

Seine Zeit mit Falco hatte der Personenschützer bis zum Schluss in bester Erinnerung. "Mit ihm war es sehr angenehm. Er war aber immer gern in eher miesen Lokalen", erklärte er in einem Interview.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

CONTRAST/ActionPress Falco mit seiner Schallplatte "Der Kommissar"

CONTRAST/ActionPress Falco mit seiner Goldenen Schallplatte für "Der Kommissar"

US-PRESS/ActionPress Falco, 1986



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de