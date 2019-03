Nun holt seine Mutter zum Rundumschlag aus! Der französische Fußballer Adrien Rabiot schmort bereits seit Monaten auf der Ersatzbank. Nachdem er den Vertrag mit seinem Verein Paris Saint-Germain nicht verlängern wollte, kommt der 23-Jährige auch bei Spielen nicht mehr zu Einsatz. Zuletzt wurde Adrien sogar in die Reservemannschaft verbannt – und das angeblich nur, weil er nach einer Niederlage seines Vereins in einem Nachtklub feiern war. Seiner Mama Veronique platzte deshalb nun der Kragen: Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verein!

Im Gespräch mit der französischen Tageszeitung L'Equipe wetterte Veronique, die zugleich auch Adriens Spieleragentin ist, offen gegen den Hauptstadtklub. "Adrien ist ein Gefangener. Er ist sogar eine Geisel von Paris Saint-Germain. Bald bekommt er nur noch trockenes Brot, trinkt Wasser und sitzt im Kerker", kritisierte sie die Entscheidungen des Klubs. Die derzeitige Situation sei für ihren Sohn einfach nur grausam: Der französische Nationalspieler werde einerseits dafür abgestraft, dass er in Nachtklubs gehe, andererseits lasse ihn der Verein aber auch nicht spielen. "Das ist widersprüchlich. Es ist nicht möglich, ihn einzusperren", schimpfte Veronique.

In ihren Augen handle der Verein vollkommen willkürlich, prangerte Adriens Mutter weiter an und schoss zugleich auch gegen seinen Teamkollegen Neymar, der sich zuletzt eine Auszeit gegönnt hatte. "Es gibt auch Spieler, die verletzt sind, aber auf der anderen Seite des Globus beim Karneval in Rio feiern", attackierte Veronique den brasilianischen Kicker. Im Vergleich zu ihm würde Adrien absolut ungerecht behandelt, so die Französin.

Getty Images Adrien Rabiot

Getty Images Adrien Rabiot im Dezember 2018

Getty Images Adrien Rabiot in Singapur 2018

