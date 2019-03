"The Killer" is coming back! Jerry Lee Lewis ist eine Legende des Rock'n'Roll, sein treibendes Klavierspiel lässt nicht nur Fans des Genres auf die Tanzflächen der Welt strömen. Sogar mit seinen mittlerweile 83 Jahren gibt er noch Live-Konzerte. Doch seine nächsten drei Auftritte musste der Musiker absagen: Lewis hatte Ende Februar einen leichten Schlaganfall erlitten. Doch der "Great Balls of Fire"-Sänger beweist, dass er sich nicht unterkriegen lässt: Er ist auf dem Weg der Besserung!

Drei Wochen ist es her, dass Lewis ins Krankenhaus gebracht worden war – doch jetzt wurde er wieder entlassen. Er befindet sich nun in einer Reha-Einrichtung, verriet ein Vertreter des 83-Jährigen People. Auch sein behandelnder Arzt Dr. Rohini Bhole gab dem Magazin gute Neuigkeiten mit: "Es ist zu erwarten, dass sich Jerry Lee Lewis vollständig erholt, er macht eine offensive und intensive Reha. Nach allem, was ich bisher gesehen habe, geht er in die richtige Richtung."

Auch Lewis' Sprecher Zach Farnum teilte dem Magazin mit, dass der Musiker es nicht erwarten könne, wieder auf die Bühne zu gehen – und ins Tonstudio. Aktuell plant der 83-Jährige ein Gospel-Album.

Getty Images Jerry Lee Lewis, Musiker

Anzeige

Getty Images Jerry Lee Lewis, Musiker

Anzeige

Getty Images Jerry Lee Lewis, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de