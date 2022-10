Rock'n'Roll-Ikone Jerry Lee Lewis fälschlich für tot erklärt

Jerry Lee Lewis ist doch noch am Leben! Der Musiker erlangte bereits 1957 mit seinem Song "Whole Lotta Shakin' Goin' On" eine große Berühmtheit. Bis zu seinem Schlaganfall im Jahre 2019 spielte die Rock'n'Roll-Legende weitere Livekonzerte. Seitdem wurde es still um den Künstler – allerdings kam es jetzt zu einem skurrilen Vorfall. Der Sänger wurde nämlich fälschlicherweise für tot erklärt.

Laut Daily Mail berichteten amerikanische Medien vom Tod des "Great Balls of Fire"-Interpreten. Ein Insider soll gegenüber einem US-Newsportal erzählt haben, dass Jerry im Alter von 87 Jahren in seinem Zuhause in Memphis verstorben sei. Die angebliche Quelle soll sich demnach als Vertreter des Sängers ausgegeben haben.

Jerry zählt bis heute zu den größten seines Genres und ist ein Ausnahmetalent. Wie TMZ berichtet, brachte er sich selbst im Alter von neun Jahren das Klavierspielen bei. Bereits mit 14 Jahren hatte "The Killer", so wie sein Spitzname lautet, seinen ersten öffentlichen Auftritt. 1956 traf er auf Elvis Presley (✝42) und Johnny Cash (✝71), mit denen er musiziert hatte, bevor er selbst zum Star wurde.

Getty Images Jerry Lee Lewis, Rock'n'Roll-Legende

Getty Images Jerry Lee Lewis, Musiker

Getty Images Jerry Lee Lewis, Musiker

