Zwei Tage nach falscher Todesmeldung: Jerry Lewis gestorben

Diesmal ist es die traurige Wahrheit. Jerry Lee Lewis wurde bereits in den 50er-Jahren zu einem Star und galt bis heute als Rock'n'Roll-Legende. In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um den Musiker, der 2019 wegen eines Schlaganfalls kürzertreten musste. Erst vor zwei Tagen kam es zu einem skurrilen Vorfall, als der Sänger fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Doch diesmal handelt es sich nicht um einen Scherz: Jerry ist verstorben!

Wie unter anderem Page Six bestätigte, ist der "Great Balls Of Fire"- Interpret im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein Vertreter des Künstlers bestätigte dies am Freitag – laut dem Pressesprecher sei Jerry in seinem Haus in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee verstorben.

Am Mittwoch wurde die Nachricht verbreitet, dass Jerry gestorben sei. Laut Daily Mail berichteten amerikanische Medien vom Tod des Grammy-Preisträgers. Eine Quelle soll Jerry gegenüber einem Newsportal für tot erklärt haben. Der Insider gab sich Berichten zufolge als ein Vertreter des 87-Jährigen aus.

