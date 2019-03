Diese Nachricht dürfte für Herzklopfen und Begeisterungsstürme bei den Fans der Lighthouse Family sorgen! Mit "High" gelang dem Duo im Jahr 1997 ein echter Charterfolg – doch seit 2001 war es schließlich ruhig um das britische Gespann geworden. 18 Jahre war die Band von der Bildfläche verschwunden. Jetzt gaben die Musiker völlig unerwartet ein Lebenszeichen in Form eines neuen Songs von sich!

Mit ihrer neuen Single "My Salvation" möchte das Duo an alte Erfolge anknüpfen. "Die Leute brauchen ein bisschen Hoffnung. Ein wenig Licht am Ende des Tunnels, das dir versichert, dass alles in Ordnung sein wird, auch wenn es nicht so scheinen mag", erklärt Sänger Tunde Baiyewu in einem Mirror-Interview die Idee hinter dem Song. Als Inspiration für den Text habe die derzeitige Weltlage gedient: "Es scheint so, als passiert eine schlechte Sache nach der anderen. Und jeder findet seinen eigenen sicheren Hafen."

Lighthouse Family hat in der Vergangenheit über zehn Millionen Alben verkauft. Im Mai soll ihr neues Werk "Blue Sky In Your Head" erscheinen. Ganz ruhig war es um die Musiker aber nie geworden: Im Jahr 2014 hatte sich die Band mit einem amüsanten Kommentar zu Wladimir Putins (66) Politik geäußert. Während des Ukraine-Konflikts boten Tunde und sein Kollege Paul Tucker dem russischen Präsidenten an, ihm eine ihrer Platten zu schicken, da die Lieder ihm sicher dabei helfen würden, sich etwas zu entspannen.

